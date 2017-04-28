Экс-советник Рейгана: США стали более разъединенными за 100 дней при Трампе

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Спустя 100 дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США стали более разъединенными, сообщила РИА Новости бывший неофициальный советник американского президента Рональда Рейгана и эксперт по России Сюзан Мэсси.

"Теперь страна очень, очень разобщена, будет очень сложно снова ее объединить. Сейчас у США период сильного замешательства, будет сложно двигаться вперед", — сказала Мэсси.

На вопрос о достижениях Трампа за 100 дней Мэсси ответила: "разочарование". Также Мэсси заявила, что, если бы она могла дать совет Трампу, она посоветовала бы ему придерживаться обещаний, данных в период избирательной кампании.

Мэсси также считает, что если бы сейчас президентом был Рейган, отношения между Вашингтоном и Москвой не ухудшились бы так сильно. "Очень важно, что (экс-президент СССР Михаил) Горбачев и Рейган уважали друг друга. Рейган действительно хотел добиться мира", — добавила она.