В Македонии скорейшее вступление в ЕС считают необходимым

БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Ускорение вступления Македонии в Евросоюз необходимо для обеспечения стабильности в республике, заявил в среду глава МИД Македонии Никола Попоски.

"Необходимо в большей степени сфокусироваться на интеграции и придании большей определенности относительно нашего будущего членства (в ЕС), если мы хотим мира в нашем регионе и стабилизации в Македонии", — сказал Попоски журналистам по прибытии на встречу с главами МИД 28 стран-членов ЕС в Валлетте.

Попоски прокомментировал мнение главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, заявившего, что кризисные события в Македонии не соответствуют устремлениям страны в Евросоюз.

В Скопье произошли беспорядки после того, как этнический албанец Талат Джафери был избран вечером в четверг спикером парламента Македонии. Это спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие ворвались в македонский парламент.

Новый спикер Джафери из рядов крупнейшей партии албанцев ДУИ был избран голосами оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева и партий ДУИ, БЕСА и "Альянс за албанцев", представляющих интересы албанского национального меньшинства. В то же время бывшая партия большинства ВМРО-ДПМНЕ обвинила оппозиционеров в грубом нарушении регламента.

Республика находится в правительственном кризисе с декабря 2016 года, когда на последних парламентских выборах Социал-демократическая партия значительно усилила свои позиции. Ее намерение сформировать правительство при поддержке и участии партий албанского меньшинства вызвало противодействие крупнейшей партии республики ВМРО-ДПМНЕ бывшего премьера Николы Груевского, которая правила страной свыше 20 лет. Президент Георге Иванов отказался дать мандат на формирование правительства главе Социал-демократической партии Зорану Заеву, поскольку, по его мнению, такое правительство будет угрожать целостности и независимости страны.

Ситуация в Скопье обострилась на фоне призывов албанских политиков к созданию "Великой Албании". Премьер-министр Албании Эди Рама недавно заявил о готовности к "объединению албанцев на Балканах в единое государство". Такие заявления угрожают территориальной целостности соседних государств.