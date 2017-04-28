В Македонии скорейшее вступление в ЕС считают необходимым

БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Ускорение вступления Македонии в Евросоюз необходимо для обеспечения стабильности в республике, заявил в среду глава МИД Македонии Никола Попоски.
Попоски прокомментировал мнение главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, заявившего, что кризисные события в Македонии не соответствуют устремлениям страны в Евросоюз.
В Скопье произошли беспорядки после того, как этнический албанец Талат Джафери был избран вечером в четверг спикером парламента Македонии. Это спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие ворвались в македонский парламент.
Новый спикер Джафери из рядов крупнейшей партии албанцев ДУИ был избран голосами оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева и партий ДУИ, БЕСА и "Альянс за албанцев", представляющих интересы албанского национального меньшинства. В то же время бывшая партия большинства ВМРО-ДПМНЕ обвинила оппозиционеров в грубом нарушении регламента.
Ситуация в Скопье обострилась на фоне призывов албанских политиков к созданию "Великой Албании". Премьер-министр Албании Эди Рама недавно заявил о готовности к "объединению албанцев на Балканах в единое государство". Такие заявления угрожают территориальной целостности соседних государств.