Полная утрата лица. Пушков заявил, что ПАСЕ превращается во вторую Раду

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы запретить председателю организации Педро Аграмунту делать заявления и наносить визиты от имени организации: по его мнению, ПАСЕ попала под влияние украинской делегации. Об этом политик написал в Twitter.

"ПАСЕ погрязла в обвинениях и скандалах под влиянием Украины и ее союзников. Верховенство права забыто. Скоро ПАСЕ превратится во вторую Раду", — выразил мнение сенатор.

Российская делегация, по словам Пушкова, ранее предупреждала руководство Ассамблеи, что организация может оказаться "заложницей невменяемой делегации Украины и ее фанатов".

"Полная утрата лица", — подытожил он.

Мы в свое время предупреждали рук-во ПАСЕ, что она превращается в заложницу невменяемой делегации Украины и ее фанатов. Полная утрата лица. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 28, 2017

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Ранее в бюро ПАСЕ постановили, что нынешний глава организации Педро Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент, которые позволят отстранить спикера от должности. На открытии сессии Ассамблеи в понедельник европарламентарии потребовали проголосовать по вотуму недоверия Аграмунту.

Причиной недовольства депутатов послужила поездка председателя ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал свой визит в САР ошибкой. В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в Ассамблее нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ.