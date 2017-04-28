В Генпрокуратуре подтвердили обращение России в Интерпол по поводу Яценюка

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Материалы для розыска экс-премьера Украины Арсения Яценюка направлены в Интерпол, подтвердил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Материалы для розыска экс-премьера Украины Яценюка направлены в Интерпол", — сказал Куренной.

МВД Украины в пятницу сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении Яценюка в международный розыск.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении российских военнослужащих в ходе контртеррористической операции на территории Чечни в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" против сил РФ воевал и Яценюк.