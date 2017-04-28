Лоза предложил включить в базу сайта "Миротворец" Порошенко

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза, чьи данные ранее были занесены в скандально известную украинскую базу данных "Миротворец", заявил, что люди, создающие "образ врага", не должны называть себя "творцами мира".

Ранее сообщалось, что данные певца попали в базу "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "разжигание межнациональной розни".

"Я ничуть не удивлен, скорее, удивлен – почему так поздно? Я выступал в Крыму на концерте по случаю двухлетия присоединения полуострова к России. Эти "миротворцы" пытаются создать "образ врага"- это все, кто сотрудничали с Россией. Но почему-то они не заносят в свою базу (президента Петра) Порошенко, который спокойненько с Россией сотрудничает. Странная какая то у них политика: президенту можно, а другим нет. Они называют себя "миротворцами"… Ребята, а вы что – творите мир, кого-то не пуская и запрещая? Странная логика, сами опровергают собственное название. У меня в подписчиках много украинцев. Нормальные адекватные люди все понимают, а какие-то охламоны, которые назвали себя "творцами мира" называют меня своим врагом", — сказал Лоза РИА Новости.

Певец так же выразил недоумение по поводу обвинения его в "разжигании межнациональной розни".

"Я в свое время говорил: Нехорошо свергать президента, нельзя бросать в силовиков "Коктейли Молотова", нельзя нарушать порядок – это что ли разжигание межнациональной розни? Или, если я говорю, что ваши украинские солдаты воюют со своим народом?" — сказал Лоза.