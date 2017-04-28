Косачев рассказал, почему Аграмунта критикуют в ПАСЕ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подвергся травле, как только постарался сделать организацию универсальной межпарламентской структурой, площадкой для диалога, в которой представлены все страны Европы без исключения, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) постановили, что нынешний глава Ассамблеи Педро Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности. В понедельник на открытии сессии Ассамблеи европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой. В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно.

"Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту. Само по себе это решение не имеет юридической силы, в регламенте ПАСЕ такой нормы нет (равно как и импичмента). Но с политической точки зрения заявление беспрецедентное", — написал Косачев в пятницу в Facebook.

По словам сенатора, это заявление явилось следствием целенаправленной травли политика, начиная примерно с марта, "а на деле намного раньше, как только он стал предпринимать усилия по восстановлению ПАСЕ как универсальной межпарламентской структуры, в которой представлены все страны Европы без исключения". Ибо только тогда она обретает смысл и функциональность, подчеркнул Косачев.

По его мнению, Аграмунт ни на одном из своих постов не был и не является сейчас пророссийским политиком, и неоднократно можно было слышать критику в адрес России из его уст, добавил он.

"Однако проблема Аграмунта оказалась в том, что он искренне воспринимает ПАСЕ как диалоговую площадку. Место, где решают, а не разжигают конфликты", — сказал парламентарий.

По словам сенатора, Аграмунт руководствуется подзабытым сегодня демократическим принципом римского права Audiatur et altera pars — да будет выслушана и другая сторона". Но дело в том, что "антироссийская "тусовка" в ПАСЕ крайне опасается прямого диалога и делает все для того, чтобы его избежать", подчеркнул политик.

"Так что Аграмунт попал под напор яростной кампании ненависти вовсе не из-за визита в Сирию, а исключительно из-за непонимания политического момента. Западникам сегодня не нужны ни диалоговые площадки, ни универсальные структуры. Их цель – сделать из ПАСЕ "собрание согласных" по аналогии с евросоюзовскими структурами, которые они уже давно называют "европейскими", — отметил Косачев.

При этом он напомнил, что Аграмунту помимо формального повода – встречи с президентом Сирии Башаром Асадом – предъявили типовые обвинения: связь с Россией "и, конечно же, коррупцию, которая считается беспроигрышным козырем в руках любого обвиняющего, ибо доказать трудно (да обычно и не требуется), а эффект гарантирован".

"Еще одна проблема ПАСЕ и других европейских площадок – Украина, которая видит своей единственной задачей противодействие России, чем и занята 100% времени. Пользы от этого Европе никакой, а вред огромный. И если общеевропейские структуры не решат проблему Украины, то этот "спойлер" и дальше будет работать на их паралич. Хотя, наверное, кому-то именно этого и хочется…", — сказал политик.

Косачев пожелал Аграмунту стойкости и терпения — "он защищает европейские ценности".