Косачев рассказал, почему Аграмунта критикуют в ПАСЕ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подвергся травле, как только постарался сделать организацию универсальной межпарламентской структурой, площадкой для диалога, в которой представлены все страны Европы без исключения, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту. Само по себе это решение не имеет юридической силы, в регламенте ПАСЕ такой нормы нет (равно как и импичмента). Но с политической точки зрения заявление беспрецедентное", — написал Косачев в пятницу в Facebook.
По словам сенатора, это заявление явилось следствием целенаправленной травли политика, начиная примерно с марта, "а на деле намного раньше, как только он стал предпринимать усилия по восстановлению ПАСЕ как универсальной межпарламентской структуры, в которой представлены все страны Европы без исключения". Ибо только тогда она обретает смысл и функциональность, подчеркнул Косачев.
"Однако проблема Аграмунта оказалась в том, что он искренне воспринимает ПАСЕ как диалоговую площадку. Место, где решают, а не разжигают конфликты", — сказал парламентарий.
По словам сенатора, Аграмунт руководствуется подзабытым сегодня демократическим принципом римского права Audiatur et altera pars — да будет выслушана и другая сторона". Но дело в том, что "антироссийская "тусовка" в ПАСЕ крайне опасается прямого диалога и делает все для того, чтобы его избежать", подчеркнул политик.
"Так что Аграмунт попал под напор яростной кампании ненависти вовсе не из-за визита в Сирию, а исключительно из-за непонимания политического момента. Западникам сегодня не нужны ни диалоговые площадки, ни универсальные структуры. Их цель – сделать из ПАСЕ "собрание согласных" по аналогии с евросоюзовскими структурами, которые они уже давно называют "европейскими", — отметил Косачев.
При этом он напомнил, что Аграмунту помимо формального повода – встречи с президентом Сирии Башаром Асадом – предъявили типовые обвинения: связь с Россией "и, конечно же, коррупцию, которая считается беспроигрышным козырем в руках любого обвиняющего, ибо доказать трудно (да обычно и не требуется), а эффект гарантирован".
Косачев пожелал Аграмунту стойкости и терпения — "он защищает европейские ценности".