NI рассказал, как США собираются воевать с Россией и Китаем

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У американских военных уже есть примерный план того, как им в будущем противостоять таким соперникам, как Китай и Россия, пишет в The National Interest Даниэль Гурэ, вице-президент Лексингтонского института и бывший сотрудник Пентагона.

Не так давно представители оборонного ведомства столкнулись с необходимостью активно вкладывать средства в новые разработки в сфере обороны из-за того, что противникам США теперь есть что противопоставить военному превосходству Вашингтона.

Новую программу инвестиций в оборону назвали Третьей стратегией противодействия (Third offset strategy).

Гурэ объяснил, почему Вашингтон так остро в ней нуждается.

На сегодняшний день Россия и другие соперники США вложили много денег и сил в развитие различных инструментов, тактик, техники и структур, направленных на противодействие предполагаемого военно-технического преимущества США и НАТО, отмечает он. Кроме того, они создают собственную стратегию быстрой наступательной войны.

Пересматривать ситуацию в оборонной сфере Вашингтон начал еще в 2014 году — именно тогда Пентагон объявил о так называемой Инициативе оборонных инноваций, которая и положила начало Третьей стратегии противодействия.

Авторы инициативы решили сосредоточиться на выявлении прорывов в самых передовых технологиях и системах, в том числе в сферах роботостроения, автономных систем, миниатюризации техники, передачи больших объемов данных и новых производственных технологиях, в том числе 3D-печати.

Однако, по словам автора, новая стратегия противодействия должна представлять собой не "список технологических пожеланий", коим она пока является, а нечто большее.

Он обозначил то, на чем, на его взгляд, Пентагон должен сосредоточиться при дальнейшей разработке новой стратегии: на необходимости противостоять потенциальному противнику, действующему в условиях ограниченных наступательных возможностей под прикрытием систем A2AD, предназначенных для сдерживания противника.

Гурэ перечисляет те элементы Третьей стратегии противодействия, которыми США уже могут воспользоваться. В частности, это малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35, способный, с точки зрения автора, создать "абсолютно новый вид воздушной борьбы".

Еще одним элементом новой стратегии Пентагона должны стать усовершенствованные системы противовоздушной и противоракетной обороны, необходимые в свете растущих запасов баллистических и крылатых ракет у России, Китая и у ряда других предполагаемых противников.

Кроме того, США, как отмечает Гурэ далее, недавно успешно испытали многоцелевую пусковую систему, снаряженную устройствами перехвата дронов, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и мин.

Гурэ также отмечает испытанное недавно лазерное оружие, прогнозируя проявление мощных вооружений такого плана на кораблях в течение десяти ближайших лет.

Наконец, еще одной частью новой стратегии должны стать запланированная на ближайшее время модернизация танков и бронированных машин. Гурэ считает, что в случае конфликта с Россией для США будет стратегически важно разгромить именно первый эшелон сухопутных войск.

Подводя итог, автор статьи задается вопросом, хватит ли у Пентагона решимости использовать эти вооружения в нужном количестве и выделить на их приобретение достаточно средств из бюджета.