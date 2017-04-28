Так называемое. На Украине изменили взгляд на освобождение Одессы от немцев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал освобождение Одессы от немцев в 1944 году "так называемым". Об этом он заявил в эфире "5 канала".
Кроме того, Вятрович призвал украинские спецслужбы действовать решительнее и предотвратить "проявления такого рода".
Ранее Одесский горсовет вернул названия 56 топонимическим объектам, переименованным Михаилом Саакашвили во время пребывания на посту губернатора.
Ведомство является одним из авторов закона "о декоммунизации". Ранее оно опубликовало список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона, и потребовало убрать их имена из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как границы его применения нигде не прописывались.