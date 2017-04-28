Так называемое. На Украине изменили взгляд на освобождение Одессы от немцев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал освобождение Одессы от немцев в 1944 году "так называемым". Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему "рекоммунизации" и готовиться ко 2 мая и 9 мая", — сказал он.

Кроме того, Вятрович призвал украинские спецслужбы действовать решительнее и предотвратить "проявления такого рода".

Ранее Одесский горсовет вернул названия 56 топонимическим объектам, переименованным Михаилом Саакашвили во время пребывания на посту губернатора.

Институт национальной памяти занимается изучением и распространением сведений об украинской революции 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает события Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии.

Ведомство является одним из авторов закона "о декоммунизации". Ранее оно опубликовало список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона, и потребовало убрать их имена из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как границы его применения нигде не прописывались.