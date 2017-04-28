В Грузию из Турции незаконно провезли огромный изумруд

ТБИЛИСИ, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину, который провез в Грузию через границу с Турцией изумруд в 482,3 карата, передает в пятницу агентство Sputnik Грузия со ссылкой на сайт ведомства.

"Мужчина пересек грузинскую границу с драгоценным камнем, не задекларировав его, накануне вечером. Огромный изумруд находился у него в сумке", — говорится в сообщении.

По данным агентства, цена 1 карата неограненного изумруда в Грузии в среднем составляет 250 долларов.

"Изумруд изъяли в качестве вещественного доказательства. В пятницу суд будет решать вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии в особо крупном размере", что карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет, передает агентство.

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