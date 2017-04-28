Турция снизит взнос в бюджет Евросовета до минимума

АНКАРА, 28 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция снизит свой взнос в бюджет Совета Европы до минимума, после того как ПАСЕ приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Турции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

ПАСЕ во вторник большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, "чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права". МИД Турции решительно осудил это решение, назвав его политической антитурецкой акцией, и заявил о возможности пересмотра отношений с Ассамблеей.

"Мы снизим наш вклад в бюджет Европейского Совета. Будем платить минимально. Сейчас оценивается, отправлять или нет туда делегацию. Есть и другие шаги, которые мы можем предпринять. Пусть они знают, что они пожалеют. Это политическое решение", — сказал Чавушоглу журналистам на борту самолета, возвращаясь из Ташкента. Его цитирует телеканал TGRT.