Диверсантов ВСУ готовят инструкторы НАТО, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у властей республики есть фотодоказательства тренировок украинских диверсантов инструкторами НАТО.
Он уточнил, что, изучив материалы, специалисты определили, что занятия проводят инструкторы из стран НАТО, в частности Польши и Эстонии, на базе польских наемников в населенном пункте Новоайдар.
"В настоящее время мы идентифицировали личности практически всех украинских диверсантов", — уточнил Марочко.
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что тот факт, что в Донбассе отмечена активность сил специальных операций ВСУ, подтверждают разведданные, получаемая информация от военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону ЛНР и сообщения от местных жителей, подконтрольных официальному Киеву территорий.