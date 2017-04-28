Диверсантов ВСУ готовят инструкторы НАТО, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (223)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у властей республики есть фотодоказательства тренировок украинских диверсантов инструкторами НАТО.

"Мы располагаем фотоматериалами проведения занятий с украинскими военнослужащими сил специальных операций по установке мин при проведении диверсий", — рассказал спикер.

Он уточнил, что, изучив материалы, специалисты определили, что занятия проводят инструкторы из стран НАТО, в частности Польши и Эстонии, на базе польских наемников в населенном пункте Новоайдар.

"В настоящее время мы идентифицировали личности практически всех украинских диверсантов", — уточнил Марочко.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что тот факт, что в Донбассе отмечена активность сил специальных операций ВСУ, подтверждают разведданные, получаемая информация от военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону ЛНР и сообщения от местных жителей, подконтрольных официальному Киеву территорий.