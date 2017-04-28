СМИ: подозреваемый в атаке в Дортмунде отрицает свою вину

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Задержанный по подозрению в организации атаки на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде 28-летний Сергей В. отрицает свою вину, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката задержанного.

На прошлой неделе в генеральной прокуратуре ФРГ заявили о задержании мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское.

"Мой клиент отрицает, что совершил это преступление", — заявил адвокат Рейнхард Треймер.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.