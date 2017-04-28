Тиллерсон заявил о готовности США к прямым переговорам с КНДР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к прямым переговорам с Северной Кореей по поводу ядерной программы страны, сообщает радиостанция NPR. © РИА Новости . Илья Питалев Перейти в фотобанк В ожидании заседания СБ ООН по КНДР: эксперты не ждут прорывных решений

"Очевидно, это был бы тот способ, которым мы хотели бы решить это. Но КНДР должна решить, что она готова к переговорам с нами о правильной повестке дня, а правильная повестка дня – это не просто их остановка на том моменте, где они сейчас находятся, еще на несколько месяцев с последующим возобновлением действий. Это было повесткой дня на протяжении последних 20 лет", — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос о том, намерен ли Вашингтон провести прямые переговоры с Пхеньяном.

"Наша цель – такая же, как у Китая, она состоит в том, чтобы освободить Корейский полуостров от ядерного оружия", — добавил госсекретарь США.

Напряженность вокруг Корейского полуострова резко возросла после ряда ракетных запусков в Северной Корее и слухов о возможном ядерном испытании. США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие дипломаты из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате Пхеньян не только заморозил свою ядерную программу, но и приступил к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене.

Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик: США и КНДР не смогли договориться о способах проверки представленного Пхеньяном списка ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались выполнять обязательства по поставкам в Северную Корею топлива для обычных электростанций.