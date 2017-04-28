В Евросоюзе допустили возможное участие талибов* в диалоге в Афганистане

ТАШКЕНТ, 28 апр — РИА Новости. Движение "Талибан"* сможет стать участником политического диалога в Афганистане, только если откажется от насилия и методов террора, сообщил в пятницу журналистам специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан.

"Конечно "Талибан"*, если откажется от насилия, терроризма, он сможет стать партнером политического процесса (урегулирования ситуации в Афганистане – ред.). Но, к сожалению, мы видим, особенно взрыв, который произошел в Мазари-Шарифе, что вот такого течения сейчас не наблюдается", — сказал Буриан, находящийся с визитом в Узбекистане.

Дипломат сообщил, что весь политический процесс в Афганистане должен быть в руках афганского народа, который сам должен определить, кто будет участвовать в этом процессе.

По его мнению, в настоящий момент представители "Талибана"* используют террористические методы как основную форму продвижения своих интересов.

"Мы видимо сложность при таких условиях включать "Талибан"* в такой политический процесс", — отметил Буриан.

Дипломат отметил, что это должен быть инклюзивный процесс при условии, что все участники будут придерживаться международно признанных принципов и человеческих прав как основы будущего урегулирования афганской проблемы.

Боевики радикального движения "Талибан"* в минувшую пятницу напали на военную базу рядом с городом Мазари-Шариф на севере страны, погибли более 100 военнослужащих. По данным СМИ, число жертв нападения могло составить 170 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние группировки "Исламское государство*".

*Террористическая организация, запрещенная в России