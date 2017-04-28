Порошенко пообещал отдать армии конфискованные у чиновников $1,5 млрд

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные у чиновников времен Януковича 1,5 миллиарда долларов пойдут на укрепление обороноспособности Украины и нужды соцсферы; эти средства "не должны быть проедены", особо отметил он и выразил надежду, что "уважаемые парламентарии его услышат".

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные 1,5 миллиарда долларов уже поступили на счета госказначейства.

"Конечно я, как президент, обращусь в парламент, правительство внесет соответствующие предложения. И парламентская коалиция, народные депутаты примут очень важное решение, в первую очередь об укреплении обороноспособности нашего государства", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По словам президента, речь идет о строительстве завода по производству боеприпасов, а также о средствах новейшей радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радарах, новейшем современном вооружении для модернизации сухопутных войск, оснащении, строительстве общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой части.

Порошенко также отметил, что поскольку средства "были украдены у каждого гражданина, то социальную поддержку должны получать наименее защищенные слои населения". В частности, по его словам, эти средства должны быть направлены на развитие сельской медицины, инфраструктурных проектов и тому подобное.

"Но, подчеркиваю, что эти средства не должны быть проедены. Это должны быть инвестиции в будущее Украины. Думаю, что наши уважаемые парламентарии меня услышат", — сказал президент.