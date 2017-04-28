Пушков: следующего главу ПАСЕ выберут по жестким антироссийским критериям

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вероятность добровольного ухода Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ существует; следующий глава ПАСЕ будет избран уже по "очень жёстким антироссийским критериям", а перспективы возвращения делегации РФ перенесутся на крайне неопределённый срок, прогнозирует сенатор Алексей Пушков.

В пятницу Бюро ПАСЕ приняло решение о том, что Аграмунт больше не может делать заявления, участвовать в поездках и наносить визиты от лица Ассамблеи. Комиссия ПАСЕ начала работу по введению процедуры вотума недоверия главе Ассамблеи.

"Нельзя исключать, что Аграмунт сам примет решение об уходе — сейчас в ассамблее делается все, чтобы создать для него невозможные, невыносимые условия для работы", — сказал Пушков РИА Новости.

По словам сенатора, поскольку процедуры импичмента в ПАСЕ не существует, Аграмунта "стараются выдавить любой ценой".

Уход Аграмунта повлечёт за собой "крайне негативное" развитие событий, убеждён парламентарий. "ПАСЕ становится заложником Украины и ее союзников, следующий председатель ПАСЕ будет избираться по очень жестким антироссийским критериям, а перспективы возвращения России в ассамблею переносятся на очень дальний срок", — заявил Пушков.

По его оценке, ПАСЕ окончательно превращается в "маргинальную организацию".

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник — на открытии работы Ассамблеи. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.