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В мире

Южной Корее стоит заплатить США за комплексы THAAD, считает политолог

15:0028.04.2017
(обновлено: 15:01 28.04.2017)
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© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Архивное фотоЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Архивное фото
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency

СУЕЛ, 28 апр — РИА Новости. Сеулу, возможно, стоило бы согласиться на требования США заплатить за комплексы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD или даже выкупить их, считает руководитель Отдела стратегии объединения Института Сечжона Чон Сончжан.

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017
© AFP 2017 / Yonhap
Выставил счет: Трамп потребовал от Сеула миллиард долларов за систему THAAD
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за размещение THAAD Южная Корея должна заплатить миллиард долларов. В Сеуле, однако, сообщили, что не получали требования о подобных выплатах по официальным каналам.

"Один миллиард долларов — это очень большие деньги, но заплатив их один раз, мы сможем меньше тратить на другие виды вооружений", — сказал Чон Сончжан в беседе с РИА Новости.

По его словам, такой шаг помог бы, кроме прочего, минимизировать негативную реакцию Китая на размещение THAAD в Южной Корее. "Между США и Китаем существует конкуренция в военной сфере, тогда как между Кореей и Китаем такой конкуренции нет", — пояснил эксперт

"Китаю будет проще принять, что Южная Корея, управляя THAAD, не угрожает его стратегическим интересам", — считает он.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее THAAD в 2017 году. Компоненты системы уже доставлены на юг Корейского полуострова. В мае размещение системы должно быть завершено.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Эксперт: разногласия США и Южной Кореи о плате за THAAD – это лишь начало
По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

Китай выступил против размещения THAAD на Корейском полуострове. В свою очередь замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.

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