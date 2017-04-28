Силовики 30 раз за неделю нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз за минувшую неделю нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 830 мин и снарядов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Представитель Народной милиции ЛНР заявил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись дебальцевское, попаснянское, славяносербское направления и район КПП "Станица Луганская".
По словам Марочко, на минувшей неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения техники украинских силовиков. "Мы уверены, что именно из этого вооружения подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) регулярно обстреливают территорию ЛНР", – заявил он.