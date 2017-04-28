WikiLeaks опубликовал очередную часть конфиденциальных документов ЦРУ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Предыдущая часть, обозначенная как "Плачущий ангел", была обнародована 21 апреля.

Сайт сообщает, что новая публикация содержит документацию и исходный код для проекта ЦРУ, обозначенного как "Писанина" (Scribbles). По данным сайта, проект представляет собой систему предварительной обработки документов, которая встраивает объекты для отслеживания действий пользователя в документы, которые могут быть украдены иностранными агентами разведки.

Сообщается, что проект ЦРУ предназначен для оффлайн-обработки документов Microsoft Office. Опубликованные документы ЦРУ датированы 1 марта 2016 года и засекречены до 2066 года.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.