В Латвии женщине не дали позвать на русском языке детей, потерявшихся в ТЦ

РИГА, 28 апр – РИА Новости. Женщине, потерявшей в торговом центре в Риге детей, отказали в просьбе позвать их по громкой связи по-русски. Об этом случае она рассказала в социальной сети Facebook.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.

По словам женщины, инцидент произошел в торговом центре Azur. Она привела детей поиграть в детскую игровую комнату на территории комплекса, а когда пришло время уходить, послала детей одеваться.

"Я находилась в трех метрах от раздевалки, но не углядела, что дети, натянув ботинки, решили спрятаться и забрались в один из домиков, стоящих неподалеку. Оговорюсь, что их план занял буквально 15-20 секунд, пока я доставала кошелек из сумки. Когда я начала их искать, то никто из работниц игровой комнаты даже не удосужился мне помочь. При моем обращении о помощи мне сухо ответили, что "у нас клиенты в очереди стоят". Обыскав все углы (в домики мне заглянуть не пришло в голову от панического состояния), я побежала искать их по магазину, а также обратилась в информационный центр с просьбой позвать их по именам. На что мне ответили, что звать могут исключительно на латышском языке, а по-русски "запрещает закон", — написала пользователь ‎Anna Shape.

По ее словам, детей ей найти удалось, но это инцидент произвел негативное впечатление.

"К счастью, все закончилось хорошо и дети нашлись. Но от торгового центра, его работников и работников игровой площадки остались очень негативные впечатления. Я специально прошлась по самым большим универмагам города и везде в информации получила ответ, что призыв о поиске или любая другая срочная информация могут быть сообщены на любом языке. Поэтому, если вы не говорите на государственном, или ваши дети его не понимают, рекомендую держаться подальше от этого магазина и его сотрудников", — написала пользователь.

Представители торгового центра Azur подтвердили журналистам информацию об инциденте, но комментарии давать отказались.