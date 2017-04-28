Президент Молдавии приедет 8 мая в Москву на парад Победы

КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Президент Молдавии обсудил с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным свой предстоящий визит в Москву 8-10 мая, а также детали встречи с руководством РФ.

"Детально обсудили мой предстоящий визит в Москву 8 – 10 мая, в том числе участие в Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Также обговорили детали встреч с руководством России", — написал Додон в Facebook после встречи с российским дипломатом.

Также стороны обсудили подписание договора о социальных гарантиях для граждан Молдавии, находящихся на территории России, и для граждан РФ, находящихся на территории республики. Как пояснил Додон, "этот документ касается начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдавии, находящихся на территории Российской Федерации".

"Учитывая, что две трети наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Договор разработали еще 3 года назад, но никаких продвижений в его реализации не было. Взял данное направление под свой контроль. Уверен, что скоро сможем подписать данное соглашение", — написал Додон.

Как отметил президент Молдавии, в ходе встречи отдельно рассматривался вопрос приднестровского урегулирования.

"В частности, речь шла о шагах, предпринимаемые партнерами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей", — написал Додон.