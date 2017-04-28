В ЛНР заявили о повреждении газопровода из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (221)

Разрушенный в результате обстрелов дом в поселке Чернухино Луганской области. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрелов дом в поселке Чернухино Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Газопровод в селе Долгое в Донбассе поврежден в результате обстрела, около 100 абонентов остались без газоснабжения, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В 8.35 (совпадает с мск) 28 апреля зафиксирован обстрел из минометов калибра 120 миллиметров со стороны Лопаскино (под контролем украинских силовиков — ред.) в район населенного пункта Долгое. В результате обстрела поврежден газопровод", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, около 100 абонентов остались без газоснабжения.