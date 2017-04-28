На юге и востоке Чехии из-за снега ввели режим стихийного бедствия

Женщина с детьми на прогулке во время снегопада в Чехии. Архивное фото

Женщина с детьми на прогулке во время снегопада в Чехии. Архивное фото

ПРАГА, 28 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Из-за обильного снегопада, гололеда и упавших деревьев в пятницу было остановлено движение на многих участках автомобильных и железных дорог на юге и на востоке Чехии, тысячи семей остались без электричества. Региональные власти были вынуждены ввести режим стихийного бедствия, сообщило республиканское ТВ.

"Более 10 тысяч квартир и домов в южной Чехии остались в пятницу без электричества. Причиной этого стало повреждение электросетей в связи с падением на них из-за сильного ветра отдельных веток и целых деревьев. По этой же причине прекращено железнодорожное движение на некоторых местных маршрутах, в том числе, в пригородах Ческе-Будеёвице. Не имеющие возможность из-за гололеда подниматься по склонам холмов грузовики заблокировали многие дороги", — так описывает ТВ возникшую ситуацию на юге республики.

Во многом схожее положение наблюдается также на востоке Чехии, где густой снег завалил гористые районы в окрестностях городов Шумперк и Есеник. Полиция также рекомендует водителям не выезжать на дороги в других местах на севере Оломоуцкого края.

Дорожные службы применяют всю имеющуюся в их распоряжении технику для очистки дорог, однако продолжающийся в течение всей пятницы снегопад во многом сводит на нет их усилия.

Власти Ческо-Будеёвицкого и Оломоуцкого краев вынуждены были объявить режим стихийного бедствия.

По прогнозам синоптиков, возникшая ситуация может продлиться в субботу, а также распространиться на ряд других краев республики. В середине дня пятницы уже начался сильный снегопад в Пардубицком и Моравскосилезском краях, также расположенных на востоке Чехии.

Большие опасения у местных властей вызывает возможность последующего резкого и обильного таяния выпавшего снега, что может привести к переполнению водоемов и обильным наводнениям.