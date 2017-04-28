Германия выступила против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Власти Германии выступают против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы считаем прекращение переговоров абсолютно неправильной реакцией", — сказал Габриэль на неформальной встрече глав МИД ЕС на Мальте, его слова приводят немецкие СМИ.

Министр отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы "направлять Турцию в сторону России". Он также высказался за поиск новых форматов для переговоров.

На этой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.