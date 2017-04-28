Сенатор заявил, что ему стыдно за ПАСЕ из-за ситуации с Аграмунтом

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Решение Бюро ПАСЕ о запуске процедуры вынесения вотума недоверия главе организации Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию — это проявление "истинной демократии и плюрализма" в Ассамблее, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Это проявление "истинной демократии и плюрализма"! Стыдно за ПАСЕ", — сказал парламентарий.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник — на открытии работы Ассамблеи. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой.

В пятницу Бюро ПАСЕ приняло решение о том, что Аграмунт больше не может делать заявления, участвовать в поездках и наносить визиты от лица Ассамблеи. Комиссия ПАСЕ начала работу по введению процедуры вотума недоверия главе Ассамблеи.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.