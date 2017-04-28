В Берлин заинтересованы в участии РФ в решении внешнеполитических проблем

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Германия заинтересована в подключении России к конструктивному решению внешнеполитических проблем, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что отношения Москвы и Берлина осложняют присоединение Крыма к РФ и вопросы стабилизации ситуации на востоке Украины, "в чем Россия играет значительную роль".

"Наша цель сейчас, как и в прошлые годы, подключать Россию, насколько возможно, к конструктивному решению проблем не только в рамках "нормандского формата", направленного на выполнение минских договорённостей, но и других внешнеполитических вызовов", — сказал Зайберт на брифинге.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".