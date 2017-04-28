СМИ обнаружили ошибку на новых банкнотах Банка Англии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Текст, напечатанный на новых пятифунтовых купюрах Банка Англии, содержит пунктуационные ошибки, пишет издание Telegraph.

На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)".

В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.

"Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка", — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

Банк Англии ошибку пока не прокомментировал.

Новая пластиковая пятифунтовая купюра с изображением королевы Елизаветы Второй и Уинстона Черчилля, которая поступила в обращение в сентябре прошлого года, уже становилась причиной скандала. Защитники животных и вегетарианцы выяснили, что в полимерных гранулах, используемых для производства банкнот, содержится сало, получаемое из животного жира.

Банк Англии признал этот факт и пообещал изучить данный вопрос. На печать пятифунтовых купюр ушло 46 миллионов фунтов стерлингов.