СМИ обнаружили ошибку на новых банкнотах Банка Англии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Текст, напечатанный на новых пятифунтовых купюрах Банка Англии, содержит пунктуационные ошибки, пишет издание Telegraph.
На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)".
В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.
"Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка", — считает профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.
Банк Англии ошибку пока не прокомментировал.
Банк Англии признал этот факт и пообещал изучить данный вопрос. На печать пятифунтовых купюр ушло 46 миллионов фунтов стерлингов.