Макрон пообещал избежать "ошибки Клинтон"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции и кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон не намерен повторять "ошибку Хиллари Клинтон", проигравшей выборы в США Дональду Трампу будучи фавориткой по опросам, передает телеканал CNN. © РИА Новости . Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Франция за 10 дней до финиша: Макрон — фаворит, но Ле Пен уже не аутсайдер

Перед выборами президента США осенью 2016 года все основные опросы однозначно предсказывали уверенную победу кандидату от Демократической партии Клинтон, так что победа республиканца Трампа стала большой неожиданностью для индустрии социологических исследований.

Опросы общественного мнения в преддверии второго тура президентских выборов во Франции уверенно предрекают победу Макрону. Тем не менее, как передает телеканал, он "еще не перевез свою мебель в Елисейский дворец, а вместо этого выучил урок американских выборов, в результате которых Клинтон потерпела неожиданное поражение".

"Это была почти наверняка та ошибка, которую сделала Хиллари Клинтон. Я ни в коем случае не играю в эту игру", — сказал Макрон.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.