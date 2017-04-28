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Макрон пообещал избежать "ошибки Клинтон"

Сюжет:
Выборы президента Франции (773)
13:4728.04.2017
(обновлено: 13:51 28.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции и кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон не намерен повторять "ошибку Хиллари Клинтон", проигравшей выборы в США Дональду Трампу будучи фавориткой по опросам, передает телеканал CNN.

Первый тур президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Перед выборами президента США осенью 2016 года все основные опросы однозначно предсказывали уверенную победу кандидату от Демократической партии Клинтон, так что победа республиканца Трампа стала большой неожиданностью для индустрии социологических исследований.

Опросы общественного мнения в преддверии второго тура президентских выборов во Франции уверенно предрекают победу Макрону. Тем не менее, как передает телеканал, он "еще не перевез свою мебель в Елисейский дворец, а вместо этого выучил урок американских выборов, в результате которых Клинтон потерпела неожиданное поражение".

Марин Ле Пен выступает на митинге в Лилле. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Рейтинг Ле Пен упал на один пункт перед вторым туром выборов, показал опрос

"Это была почти наверняка та ошибка, которую сделала Хиллари Клинтон. Я ни в коем случае не играю в эту игру", — сказал Макрон.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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В мире
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