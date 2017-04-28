Порошенко сравнил отмену виз ЕС с отходом Украины "от Российской империи"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко полагает, что получение Киевом безвизового режима с Евросоюзом станет символом ее отхода "от Российской империи".

Порошенко заявил, что 11 мая ожидает решения Совета ЕС, которое предоставит украинцам, у которых есть биометрический паспорт, право безвизового пересечения границы.

"Это чрезвычайно важное для нашей страны решение. Если хотите, это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся в нашу европейскую колыбель", — сказал Порошенко, выступая на церемонии передачи средств военной радиосвязи министерства обороны США Госпогранслужбе Украины.

На пленарной сессии 6 апреля Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Это решение поддержал комитет постоянных представителей ЕС. Одиннадцатого мая ожидается рассмотрение вопроса Советом Европы. Киев рассчитывает, что уже летом украинцы смогут ездить в ЕС без виз.

Одновременно с этим, в марте вступил в силу механизм приостановки деятельности безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов. Такой механизм Совет ЕС назвал необходимым условием для отмены виз гражданам Грузии и Украины.