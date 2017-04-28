В МИД России прокомментировали реакцию ЕС и США на события в Македонии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия призывает прекратить внешнее давление и позволить ответственным политическим силам Македонии самим определить дальнейшее развитие страны, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Глубоко озабочены последними событиями в Республике Македонии. 27 апреля проигравшая по итогам парламентских выборов оппозиция фактически осуществила попытку насильственного захвата власти в стране, инициативно избрав председателя Собрания (парламента) с грубым нарушением установленных процедур. В результате возникшей потасовки с участием демонстрантов, выступивших против "самозванцев", имеются пострадавшие, некоторые из которых были госпитализированы", — сообщили в ведомстве.

В комментарии отмечается, что "официальные представители Евросоюза, послы ряда европейских стран и США незамедлительно приветствовали "нового председателя" парламента, к слову, бывшего полевого командира проалбанской так называемой "Народной освободительной армии".

"Такая молниеносная скоординированная реакция, несомненно, является свидетельством того, что произошедшее планировалось заранее, с негласного ведома "внешних кураторов" македонской оппозиции. Это вновь подтверждает тезис о том, что главной причиной нынешнего внутриполитического кризиса в Республике Македонии является грубейшее вмешательство во внутренние дела этой страны. Налицо бесцеремонная манипуляция волеизъявлением граждан с целью отстранить от власти законное правительство", — заявили в МИД России.

В Москве предостерегают, что "дальнейшее развитие событий по этому сценарию, попытки видоизменить страну на основе так называемой "тиранской платформы" грозят еще большим ростом напряженности, чреваты сползанием ситуации к конфликту, в том числе на межэтнической почве".

"В сложившейся ситуации адекватное решение может быть найдено только путем внутримакедонского диалога в рамках конституционно-правового поля. Необходимо прекратить любое внешнее давление и позволить ответственным политическим силам Республики Македонии самим определить дальнейшее развитие страны", — сообщили в ведомстве.