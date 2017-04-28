В ООН обеспокоены ускоренными казнями заключенных в Арканзасе

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор в США. Архивное фото

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор в США. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление верховного комиссара ООН по правам человека озабочено тем, что власти американского штата Арканзас за восемь дней привели в исполнение четыре смертных приговора, заявила на брифинге пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Троссел.

По ее словам, особую озабоченность вызывает мотивировка столь поспешных казней. Власти штата объяснили свои действия истечением срока годности препарата для смертельных инъекций.

"Это добавляет произвола и жестокости в процесс, против которого выступает ООН", — сказала Троссел.

В УВКПЧ отметили, что ускорение исполнения смертных приговоров "может лишить заключенных возможности на полное использование их прав на апелляцию", а также может привести к сокращению числа помилований.

Троссел добавила, что в Арканзасе используется наркотик мидазолам, который является сильным седативным средством. Ранее в Алабаме, Оклахоме и Огайо были зафиксированы случаи, когда человек умирал лишь спустя 40 минут после инъекции.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека вновь призвало США ввести мораторий на смертную казнь.

Сейчас только в Калифорнии 741 человек ожидает приведения приговора в исполнение. Всего подобный вид наказания разрешен в 31 штате.