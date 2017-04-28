В ООН обеспокоены ускоренными казнями заключенных в Арканзасе

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление верховного комиссара ООН по правам человека озабочено тем, что власти американского штата Арканзас за восемь дней привели в исполнение четыре смертных приговора, заявила на брифинге пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Троссел.
"Это добавляет произвола и жестокости в процесс, против которого выступает ООН", — сказала Троссел.
В УВКПЧ отметили, что ускорение исполнения смертных приговоров "может лишить заключенных возможности на полное использование их прав на апелляцию", а также может привести к сокращению числа помилований.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека вновь призвало США ввести мораторий на смертную казнь.
Сейчас только в Калифорнии 741 человек ожидает приведения приговора в исполнение. Всего подобный вид наказания разрешен в 31 штате.