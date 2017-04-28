В Таиланде водитель грузовика устроил гонку с полицией из-за ссоры с женой

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Водитель грузовика с прицепом протаранил полицейский блок-пост в провинции Пхитсанулок в Таиланде и пытался оторваться от преследовавших его полицейских машин на протяжении 70 километров в пылу ссоры с женой, которая находилась вместе с ним в кабине, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Грузовик не остановился для проверки документов и груза на полицейском блок-посту в северной провинции Пхитсанулок на трассе, ведущей в сторону столицы Таиланда — города Бангкока. Машина протаранила ограждение блок-поста на большой скорости и продолжила движение. По поведению водителя полицейские заключили, что в грузовике должен находиться какой-то запрещенный груз, заподозрив, что это наркотики, так как по трассе, на которой произошел инцидент, часто перевозят в центр страны наркотические вещества, поступающие контрабандой через северные границы Таиланда.

Один полицейский автомобиль начал погоню за грузовиком, затем в гонку включились еще три полицейские машины, вызванные по радио. Погоня продолжалась на больших скоростях на протяжении 70 километров, водитель грузовика с прицепом выполнял маневры, с помощью которых пытался оторваться от преследователей, съезжал с трассы на дороги местного значения, петлял, и один раз даже задел прицепом одну из полицейских машин, сообщает издание. В конце концов, грузовик оказался на дороге, которая заканчивалась тупиком, и вынужден был остановиться.

При проверке кузова и прицепа полицейские не обнаружили вообще никакого груза и не нашли ничего запрещенного. Проверка документов также не выявила нарушений. Только когда полицейские приступили к допросу 43-летнего водителя и его жены, которая вместе с их несовершеннолетней дочерью находилась в кабине с мужем, выяснилось, что причиной подозрительного поведения водителя стала ссора с супругой, разгоревшаяся незадолго до того, как грузовик приблизился к блок-посту. В пылу ссоры водитель поздно заметил блок-пост и, поддавшись настроению, протаранил его. Когда за ним погнались полицейские, ссора еще продолжалась. При этом водитель, опасаясь наказания за таран блок-поста, решил не останавливаться.

Водитель задержан за опасное вождение, говорится в сообщении газеты. Ему грозит штраф и уплата компенсации за поврежденный его прицепом полицейский автомобиль.