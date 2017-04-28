Китай ответил на заявления США об "изоляции России в ООН"

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа — это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь.

Ранее Белый дом подвел итоги первых 100 дней администрации Дональда Трампа. В частности, одной из заслуг президента в области внешней политики власти назвали "изоляцию России в ООН". В администрации не уточнили, что именно имели в виду, говоря об "изоляции в ООН". По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта.

"Это мнение американской стороны", — сказал Гуй Цунюнь на встрече с журналистами.

По его словам, между Россией и Китаем "отношения двустороннего партнерства и взаимодействия". "У наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества", — подчеркнул он.

"Наши лидеры уже давно достигли таких договоренностей. Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", — заявил он.

Ранее в Белом доме комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США. Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Однако Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции, назвав его "антисирийским".

Китай при голосовании воздержался. "Тот факт, что Китай воздержался, — существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В свою очередь в КНР пояснили, что страна не голосовала за проект резолюции, поскольку "в некоторые пункты необходимо внести поправки", и предложили разработать новый документ, который будет пользоваться консенсусом в СБ ООН.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в начале апреля армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.