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Foreign Policy объяснил, чем мотивированы действия Северной Кореи

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (293)
12:4828.04.2017
(обновлено: 12:55 28.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в ПхеньянеГлава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — не безумец, он просто пытается выжить. Об этом в статье для Foreign Policy пишет эксперт по Северной Корее, профессор расположенного в Сеуле Университета Кунмина Андрей Ланков.

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017
© AFP 2017 / Yonhap
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"Поведение КНДР может показаться иррациональным со стороны, но режим Кима совершает логичные действия, необходимые для выживания", — констатирует автор.

По его словам, на Западе все любят думать, что Ким Чен Ын сошел с ума — угрожает США ядерной войной, казнит неугодных генералов и тратит огромные суммы на разработку ядерного оружия на фоне несостоятельной экономической модели.

"Как руководство к понимаю Северной Кореи такой подход неверен. А как руководство к разработке политики по отношению к Пхеньяну он чреват катастрофой", — считает Ланков.

Он описывает Кимов как "бескомпромиссных рационалистов", цель которых — не допустить того, чтобы семья лишилась власти. Считать их "психами с ядерным оружием" — не только не правильно, но и опасно, уверен эксперт.

Последние 25 лет были тяжелыми для руководителей Пхеньяна — им пришлось иметь дело с массовым голодом, с потерей всех союзников, кроме все менее сговорчивого Китая, с борьбой против сверхдержавы (США — ред.). Тот факт, что они сохранили власть на фоне всего этого, как раз говорит об их рациональности, отмечает автор.

Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017
© REUTERS / KCNA
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Ланков называет три ключевые угрозы, с которыми приходится иметь дело Ким Чен Ыну.

Первая — это возможная атака из-за границы. Самым суровым уроком для КНДР в этом плане, напоминает автор, стала Ливия, которая в 2003 году отказалась от ядерной программы ради обещанных Западом выгод, но все закончилось войной, бесполетной зоной и изуродованным телом мертвого Муаммара Каддафи.

При этом около 10 лет назад американцы, впечатленные сделкой с Ливией по ядерному разоружению, призывали северокорейских лидеров учиться у этой страны. "И они научились, в этом нет сомнений, вот только усвоили совсем другой урок", — поясняет Ланков.

Вторая угроза режиму — это военный переворот внутри страны. Ким Чен Ын — молодой, не слишком опытный лидер, и у него есть все основания полагать, что генералы настроены против него. С этим и связаны масштабные чистки в армии и полиции, а также, с точки зрения автора, недавнее убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, который тоже мог быть частью какого-нибудь сговора.

Эксперт отмечает, что подобные шаги не направлены против обычных граждан страны, никакое "царство террора" Ким Чен Ыну не нужно. Политзаключенных в стране еще очень много, но за время его руководства больше их не стало, а в целом их куда меньше, чем было при его дедушке Ким Ир Сене.

Авианосец ВМС США Карл Винсон. 23 апреля 2017
© Фото : U.S. Navy
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Тем не менее, угроза народного восстания — это третья причина для беспокойства у лидера КНДР. Застой в экономике — серьезнейшая проблема для страны, разница в доходах на душу населения между Северной и Южной Кореей выше, чем между двумя любыми другими странами, обладающими общей границей.

Однако попытки КНДР последовать примеру Китая и "впустить" капитализм закончатся для Пхеньяна не экономическим бумом, а политическим коллапсом, считает автор.

При этом Ким Чен Ыну удавалось в период с 2012 по 2014 год внедрять постепенные изменения в экономическую модель страны — в частности, были улучшены условия для фермеров, прекратились преследования частных предпринимателей. Это привело к экономическому росту — ни о каком голоде речь теперь не идет, уровень благосостояния населения вырос, причем не только в Пхеньяне.

Но к политической либерализации это не привело. "Ким Чен Ын считает, что своеобразная комбинация из экономического роста и жесткого контроля позволит сохранить покорность населения", — объясняет Ланков.

Неизвестно, сможет ли его политика обеспечивать стабильность режима в долгосрочной перспективе. Все вышеперечисленные меры чреваты серьезным риском, но "рискованно" — не значит "нерационально", подводит итог автор.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкКуда могут долететь ракеты КНДР
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Куда могут долететь ракеты КНДР

 

 

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