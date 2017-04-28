Больше не дружим: в Польше обиделись на Макрона

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Заявления кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о санкциях в отношении Польши подрывает дружбу между двумя странами, считает министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
"Это заявление нарушает правила дружбы с Польшей. Удивительные слова из уст политика государства-основателя Евросоюза", — написал Ващиковский в своем аккаунте в Twitter.
Днем ранее Ващиковский заявил, что Варшаву больше устраивает на посту президента Франции Макрон, политическую программу Ле Пен он назвал "беспокойством для Европы и Польши". Макрона же дипломат охарактеризовал как предсказуемого и опытного политика.
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