Меркель планирует в Сочи обсудить с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи намерена обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он подчеркнул, что визит Меркель служит подготовкой к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге.

"Помимо обсуждения предстоящего саммита также будут обсуждаться актуальные политические вызовы, конечно, конфликт на Украине и кризис в Сирии", — сказал он на брифинге.