Киев саботирует минские договорённости, заявила Матвиенко

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (214)

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киев откровенно саботирует выполнение минских договорённостей по урегулированию в Донбассе и демонстрирует западным партнёрам Украины свою решимость добиваться силового решения проблемы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Продвижения в урегулировании ситуации в Донбассе нет. Причина одна: откровенный саботаж со стороны Киева выполнения минских соглашений. Саботаж, я бы сказала, абсолютный, начиная с договорённостей о прекращении огня, отвода тяжелой техники и заканчивая политическими статьями соглашений", — сказала она в интервью РИА Новости.

Матвиенко отметила, что обстановка в Донбассе ухудшается, к блокаде транспортной, экономической добавилась блокада энергетическая, все чаще из Киева доносится воинственная риторика, звучат угрозы развязывания войны.

"Как говорится, куда уж больше. Совершенно очевидно, что украинские власти не намерены вести дело к мирному урегулированию конфликта на основе безусловной реализации минских соглашений. Не думаю, что Киев не понимает последствия своих шагов. Скорее всего, он намеренно демонстрирует западным партнерам Украины свою решимость добиваться силового решения проблемы", — подчеркнула спикер Совфеда.

По её мнению, Киев также посылает Западу сигнал о том, что и далее рассчитывает на их поддержку. "Расчёт имеет под собой основания. До сих пор Киеву всё сходило и сходит с рук", — сказала Матвиенко.

По её словам, такая позиция украинских властей не должна оставаться без реакции Европейского союза, Запада в целом.

"Надеемся, что наши коллеги в своей работе с правительством Украины усилят давление на Киев, добиваясь от него неукоснительного выполнения минских договоренностей", — убеждена спикер Совфеда.

По её словам, Западу необходимо, прежде всего, проявить политическую волю – чтобы Киев получил "ясный сигнал о недопустимости откровенного пренебрежения духом и буквой соглашений, подписанных самой Украиной, европейскими странами".