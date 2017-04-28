США
28.0428 апреля12:29МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Киев саботирует минские договорённости, заявила Матвиенко

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (214)
12:2528.04.2017
0420
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киев откровенно саботирует выполнение минских договорённостей по урегулированию в Донбассе и демонстрирует западным партнёрам Украины свою решимость добиваться силового решения проблемы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Продвижения в урегулировании ситуации в Донбассе нет. Причина одна: откровенный саботаж со стороны Киева выполнения минских соглашений. Саботаж, я бы сказала, абсолютный, начиная с договорённостей о прекращении огня, отвода тяжелой техники и заканчивая политическими статьями соглашений", — сказала она в интервью РИА Новости.

Семенихин
Мэр Конотопа устроил погром во время обсуждения Минских соглашений
Матвиенко отметила, что обстановка в Донбассе ухудшается, к блокаде транспортной, экономической добавилась блокада энергетическая, все чаще из Киева доносится воинственная риторика, звучат угрозы развязывания войны.

"Как говорится, куда уж больше. Совершенно очевидно, что украинские власти не намерены вести дело к мирному урегулированию конфликта на основе безусловной реализации минских соглашений. Не думаю, что Киев не понимает последствия своих шагов. Скорее всего, он намеренно демонстрирует западным партнерам Украины свою решимость добиваться силового решения проблемы", — подчеркнула спикер Совфеда.

По её мнению, Киев также посылает Западу сигнал о том, что и далее рассчитывает на их поддержку. "Расчёт имеет под собой основания. До сих пор Киеву всё сходило и сходит с рук", — сказала Матвиенко.

По её словам, такая позиция украинских властей не должна оставаться без реакции Европейского союза, Запада в целом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. 25 апреля 2017
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лавров: Украина не выполнила ни одно из обязательств по Минским соглашениям
"Надеемся, что наши коллеги в своей работе с правительством Украины усилят давление на Киев, добиваясь от него неукоснительного выполнения минских договоренностей", — убеждена спикер Совфеда.

По её словам, Западу необходимо, прежде всего, проявить политическую волю – чтобы Киев получил "ясный сигнал о недопустимости откровенного пренебрежения духом и буквой соглашений, подписанных самой Украиной, европейскими странами".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена