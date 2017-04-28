Россия осуждает ракетные испытания КНДР, заявила Матвиенко

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия осуждает ракетные испытания КНДР как противоречащие резолюции СБ ООН, призывает возобновить мирные переговоры, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове, Москва и Токио призывают всех вовлеченных в региональные дела стремиться к конструктивному диалогу, видят общей задачей возобновление шестисторонних переговоров.

"Россия осуждает действия КНДР по ракетным испытаниям, поскольку это противоречит резолюции Совета безопасности ООН. Со своей стороны Россия, КНР, другие региональные — и не только региональные — игроки должны приложить максимум усилий для возобновления мирных переговоров по ситуации вокруг КНДР, направленных на поиск мирных решений этого вопроса", — сказала спикер Совфеда.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.