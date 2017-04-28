Free play: украино-американские учения Sea Breeze пройдут в новом режиме

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Украино-американские учения Sea Breeze-2017 пройдут в новом режиме free play ("свободная игра") и под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО, сообщил в пятницу пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины.

"Основной особенностью украинско-американских учений Sea Breeze-2017 является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО. Будет отличаться от предыдущих учений и метод их проведения — международные маневры будут проходить в режиме free play", — цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы по планированию учений от ВМС Украины Алексея Неижпапу.

По его словам, в ходе Sea Breeze-2017 многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами.

Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.