Bloomberg узнал о планах Госдепа сократить штат сотрудников

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Государственный департамент США планирует сократить штат сотрудников на 9%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, планируется сокращение 2,3 тысячи американских дипломатов и служащих по всему миру. Таким образом госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен уменьшить расходы ведомства.

Сообщается, что процесс сокращения может занять более двух лет. Для осуществления помощи и контроля сокращения бюджета был нанят бывший сотрудник компании Lockheed Martin и политический советник в Конгрессе Уильям Ингли.

По словам одного из источников, когда Тиллерсон занял свой пост, он был потрясен тем, сколько средств госдеп тратит на проживание и образование семей дипломатов, работающих за рубежом.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.