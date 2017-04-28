В Сеуле заявили, что Вашингтон не просил оплатить размещение THAAD

ТОКИО, 28 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея не получала от США требований о том, что она должна заплатить за размещение на ее территории американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD, заявил южнокорейский МИД. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства, имя которого не называется.

Как отметил собеседник агентства, южнокорейское правительство предоставляет землю и инфраструктуру, а расходы на саму систему ПРО и ее содержание несут США.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что за размещение THAAD Южная Корея должна заплатить миллиард долларов.

Решение о дислокации в стране этой системы Сеул принял в прошлом году. Компоненты THAAD уже доставлены на юг Корейского полуострова, размещение должно завершиться в мае.

По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарею также оснастят противоракетным радаром TPY-2 TM.

Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь замначальника Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую российским и китайским баллистическим ракетам.