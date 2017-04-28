В Донбассе подросток подорвался, пытаясь разобрать найденный боеприпас

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (219)

Ситуация в Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Ситуация в Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Подросток в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой пострадал от взрыва при попытке разобрать найденный боеприпас, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации города.

"Вчера около 13.15 (время совпадает с мск) мальчик 2000 года рождения пытался разобрать найденный боеприпас. В результате взрыва получил осколочные ранения голени, травму левого глаза и отрыв левой кисти", — сказал представитель администрации Ясиноватой.

По его словам, подросток госпитализирован.