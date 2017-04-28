Турецкие власти отреставрируют охотничий домик Николая II в провинции Карс

АНКАРА, 28 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Охотничий домик Николая II в районе Сарыкамыш турецкой провинции Карс будет отреставрирован и превращен в бутик-отель, сообщил РИА Новости представитель администрации провинции.

"Это историческое здание, построенное для русского царя, в последние годы находилось в запустении и разрушалось. Мы намерены приступить к его реставрации. Предполагается, что в нем будет располагаться бутик-отель", — сказал собеседник агентства.

Охотничий домик Николая II был построен в конце XIX века, когда Карсская область входила в состав Российской империи по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Здание с 11 комнатами было возведено в лесу из сосновых бревен без единого гвоздя. Сведений о посещении этого домика российским императором во время его поездки в Сарыкамыш нет.

После того, в 1921 году Карсская область по Московскому договору была возвращена Турции, здание было передано в распоряжении турецких военных, затем в нем располагался ресторан. Впоследствии его передали на баланс местного управления культуры и туризма, однако из-за хозяйственных споров здание не использовалось и пришло в запустение.