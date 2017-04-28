"Ничего не решили": Тиллерсон рассказал об итогах поездки в Москву

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон оценил результаты своего визита в Москву. В интервью радиостанции NPR дипломат заявил, что итоги поездки не слишком радуют.

"Мы ничего не решили на той встрече", — заявил Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что России нужно понять, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью".

Переговоры на весь день

Тиллерсон приезжал в Россию 12 апреля. Перед его визитом западные СМИ писали о том, что он везет некий "жесткий ультиматум".

За несколько дней до этого, на встрече глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь, говоря о ситуации в Сирии, заявил: "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру".

В МИД сочли это заявление "игрой мускулами перед переговорами" и подчеркнули, что с ультиматумами в Россию ездить бесполезно и контрпродуктивно.

Переговоры в Москве заняли у Тиллерсона практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а затем их принял президент Владимир Путин.

Что говорили в США сразу после визита

На другой день после визита Тиллерсона в Москву президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу.

"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников", — заявил он журналистам 13 апреля после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!" — добавил американский президент.

При этом Трамп призвал дождаться конкретного результата от переговоров в Москве.

"Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.

Тогда Трамп также выразил надежду, что работа госсекретаря поможет наладить отношения Москвы и Вашингтона, которые находятся на "может быть, самом низком в истории уровне".

"Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Дональд Трамп.

Издание Politico позднее сообщило, что президент лично следил за трансляцией в прямом эфире пресс-конференции Тиллерсона и Лаврова из кабинета в Белом доме. По данным журналистов, Трамп позвонил госсекретарю и похвалил его за "отличную работу".

Позитив Трампа разделяли и в Белом доме.

"Очень позитивный и своевременный шаг был уже предпринят — это визит Тиллерсона, в ходе которого он провёл широкую дискуссию с министром Лавровым и президентом Путиным", — заявил журналистам один из чиновников президентской администрации.

После этого никто из американских чиновников не выступал с комментариями по поводу поездки Тиллерсона в Москву.

Сирийский вопрос — в центре внимания

Главной темой переговоров в Москве, как и ожидалось, стала ситуация в Сирии. Тиллерсон в очередной раз заявил, что президент Башар Асад должен покинуть свой пост.

"Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.

В ответ Лавров заявил, что решение о будущем страны должны принимать сами сирийцы.

"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого", — подчеркнул он.

После встречи с Тиллерсоном глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры помогут Вашингтону понять позицию Москвы.

"Переговоры с Тиллерсоном были небесполезными, они, по-моему, помогли американской администрации лучше понять нашу позицию, а это, в свою очередь, важно для того, чтобы они формулировали свои подходы к тем проблемам, по которым Россия и Соединенные Штаты могут плодотворно сотрудничать", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона по итогам встречи

Новая встреча в мае

Накануне стало известно, что новая встреча главы российского МИД и госсекретаря США может пройти "на полях" Арктического совета, который пройдет 10-11 мая на Аляске.

"Она прорабатывается. Разумеется, это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве", — заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Нужно продолжить разговор и по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные и серьезные расхождения", — добавил дипломат.

Позднее информацию о новой встрече с американским коллегой подтвердил и сам Лавров.

"Да, если поеду, и он там будет", — сказал министр РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с госсекретарем США на Аляске.

В октябре прошлого года, когда началась подготовка к саммиту, спецпредставитель США по Арктике адмирал Роберт Папп пообещал, что Лавров точно получит приглашение на мероприятие.