США
28.0428 апреля11:40МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Ничего не решили": Тиллерсон рассказал об итогах поездки в Москву

11:0028.04.2017
(обновлено: 11:02 28.04.2017)
11098417
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон оценил результаты своего визита в Москву. В интервью радиостанции NPR дипломат заявил, что итоги поездки не слишком радуют.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 12 апреля 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пообщаться, поторговаться или погрозить: зачем Тиллерсон приезжал в Москву
"Мы ничего не решили на той встрече", — заявил Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что России нужно понять, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью".

Переговоры на весь день

Тиллерсон приезжал в Россию 12 апреля. Перед его визитом западные СМИ писали о том, что он везет некий "жесткий ультиматум".

За несколько дней до этого, на встрече глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь, говоря о ситуации в Сирии, заявил: "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
Противоречивый и непредсказуемый: сто дней внешней политики Дональда Трампа
В МИД сочли это заявление "игрой мускулами перед переговорами" и подчеркнули, что с ультиматумами в Россию ездить бесполезно и контрпродуктивно.

Переговоры в Москве заняли у Тиллерсона практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а затем их принял президент Владимир Путин.

Что говорили в США сразу после визита

На другой день после визита Тиллерсона в Москву президент США Дональд Трамп высоко оценил его работу.

"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников", — заявил он журналистам 13 апреля после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Он проделал колоссальную работу, только что видел часть — это колоссальная работа!" — добавил американский президент.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Осторожнее, чем ожидали: Матвиенко оценила действия Трампа в отношении РФ
При этом Трамп призвал дождаться конкретного результата от переговоров в Москве.

"Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.

Тогда Трамп также выразил надежду, что работа госсекретаря поможет наладить отношения Москвы и Вашингтона, которые находятся на "может быть, самом низком в истории уровне".

"Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Дональд Трамп.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
NYT: в Госдепе хотят, чтобы постпред при ООН согласовывала свои выступления
Издание Politico позднее сообщило, что президент лично следил за трансляцией в прямом эфире пресс-конференции Тиллерсона и Лаврова из кабинета в Белом доме. По данным журналистов, Трамп позвонил госсекретарю и похвалил его за "отличную работу".

Позитив Трампа разделяли и в Белом доме.

"Очень позитивный и своевременный шаг был уже предпринят — это визит Тиллерсона, в ходе которого он провёл широкую дискуссию с министром Лавровым и президентом Путиным", — заявил журналистам один из чиновников президентской администрации.

После этого никто из американских чиновников не выступал с комментариями по поводу поездки Тиллерсона в Москву.

Сирийский вопрос — в центре внимания

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"
Главной темой переговоров в Москве, как и ожидалось, стала ситуация в Сирии. Тиллерсон в очередной раз заявил, что президент Башар Асад должен покинуть свой пост.

"Наша позиция, что режим Асада подходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал Тиллерсон.

В ответ Лавров заявил, что решение о будущем страны должны принимать сами сирийцы.

"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента Асада, ни на кого-то другого", — подчеркнул он.

Американские военные. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Nation рассказал, как США могут спровоцировать войну с Россией
После встречи с Тиллерсоном глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры помогут Вашингтону понять позицию Москвы.

"Переговоры с Тиллерсоном были небесполезными, они, по-моему, помогли американской администрации лучше понять нашу позицию, а это, в свою очередь, важно для того, чтобы они формулировали свои подходы к тем проблемам, по которым Россия и Соединенные Штаты могут плодотворно сотрудничать", — сказал Лавров на пресс-конференции.

© Ruptly
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона по итогам встречи

Новая встреча в мае

Накануне стало известно, что новая встреча главы российского МИД и госсекретаря США может пройти "на полях" Арктического совета, который пройдет 10-11 мая на Аляске.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Эксперт не заметил сдвигов в отношениях РФ-США за 100 дней правления Трампа
"Она прорабатывается. Разумеется, это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве", — заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Нужно продолжить разговор и по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные и серьезные расхождения", — добавил дипломат.

Позднее информацию о новой встрече с американским коллегой подтвердил и сам Лавров.

"Да, если поеду, и он там будет", — сказал министр РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с госсекретарем США на Аляске.

В октябре прошлого года, когда началась подготовка к саммиту, спецпредставитель США по Арктике адмирал Роберт Папп пообещал, что Лавров точно получит приглашение на мероприятие.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Ипполитов
ГОСПОДИН ТИЛЛЕРСОН,это США нужно понять, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью"
11:24
28.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена