В Варшаве назвали неудачными слова Макрона о санкциях в отношении Польши

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек назвал неудачным заявление кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о санкциях в отношении страны.

Ранее Макрон заявил, что в случае избрания президентом будет добиваться санкций в отношении Польши. Среди претензий — перенос на территорию Польши производства ряда предприятий из других стран ЕС и отказ Варшавы принимать мигрантов в рамках европейской программы расселения.

"Эти слова неудачны", — цитирует Бохенека агентство PAP.

"Мы не хотим, чтобы Польша была использована таким образом в избирательной кампании во Франции", — подчеркнул официальный представитель польского правительства. Он отметил, что поведение Макрона указывает на то, что "в ЕС до сих пор существуют протекционистские тенденции, которые негативно влияют на развитие свободного рынка".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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