Британские спецслужбы заявили об устранении новой террористической угрозы

ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Спецслужбы Великобритании устранили террористическую угрозу в ходе проведенной спецоперации, сообщил в пятницу старший координатор британской контртеррористической полиции Нейл Басу в пятницу.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, он подтвердил, что полиция предотвратила угрозу.

Ранее полиция Лондона сообщила, что в ходе операции в четверг вечером в лондонском районе Уиллесден были задержаны четыре человека, еще одна подозреваемая получила ранения и госпитализирована. Все четверо были задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, отмечается в заявлении полиции.

По словам Басу, слова которого передает агентство Рейтер, количество задержанных в ходе спецоперации возросло с четырех до шести человек. Также он сообщил, что при задержании полиция использовала слезоточивый газ.

В настоящее время идут обыски по трем адресам в британской столице.

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