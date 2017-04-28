Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти человек
10:2528.04.2017
(обновлено: 10:26 28.04.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 28 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Число жертв теракта в Стокгольме, который произошел 7 апреля, возросло до пяти человек: в больнице скончалась женщина, получившая травмы во время наезда грузовика на толпу людей в центре города, сообщает стокгольмская полиция.
"Утром 28 апреля скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в больнице Южной Швеции после травм, которые она получила во время теракта на Дроттнинггатан", — говорится в сообщении для прессы.
В пятницу, 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. Власти классифицировали произошедшее как теракт.
Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления и с тех пор он находится под стражей.
© REUTERS / Magnus StromТеррористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
© AFP 2017 / Jonathan NackstrandШведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
© AFP 2017 / Jonathan NackstrandЧерез час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
© REUTERS / Magnus StromКороль Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
© AFP 2017 / Jonathan NackstrandПосле инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
© REUTERS / Daniel DiksonПосольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.