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В мире

Противоречивый и непредсказуемый: сто дней внешней политики Дональда Трампа

10:1328.04.2017
(обновлено: 10:17 28.04.2017)
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© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, poolПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Один из самых неоднозначных политиков в истории США президент Дональд Трамп успел за первые 100 дней пребывания у власти отметиться активными и неоднозначными действиями в международной политике.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сто дней на посту президента: мировые лидеры ищут подход к Трампу
Призывы к миру и обещания "хороших сделок", готовность "поладить" или "изолировать", решить проблему путем консенсуса или в одиночку – все это может поставить в тупик даже опытного дипломата. Но Трамп называет это гибкостью и умением договариваться, ибо он, по собственному признанию, "отличный переговорщик", заработавший таким образом целое состояние.

За три с лишним месяца при Трампе США успели нанести ракетный удар по Сирии (где едва не попали по российским военным), испытали в Афганистане свою самую мощную неядерную бомбу (то ли уничтожив, то ли нет пару десятков террористов) и оказались на пороге ядерной войны с КНДР.

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo / Evan Vucci
Сто дней Трампа: войны в Twitter, неожиданные заявления и рост популярности
Кроме того, пока не понятно, будут ли США выходить из Парижского соглашения по климату, которое без них потеряет смысл, что будет с иранской "ядерной сделкой" и насколько в действительности сократиться американская помощь другим странам, вроде Украины, на "развитие демократии".

Мир следит за Twitter Трампа, пытаясь разгадать сигналы 45-го президента США. А сам он, как опытный шоумен, использует мировую арену для выступлений перед домашней аудиторией, поддержка которой ему будет нудна через 3,5 года на следующих выборах.

Сирия вместо России

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"
"Российский вопрос" в первые месяцы президентства Трампа оказался чуть ли не центральным для главы государства. Однако совсем не в том контексте, в котором он бы этого хотел. Вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания и пытаться "поладить с Россией" для совместной борьбы с терроризмом, Трампу и его команде пришлось отбиваться от нападок в связях с Москвой в контексте ее якобы "вмешательства в выборы" в США, чему доказательств приведено не было.

Возможно, это бы не так сильно беспокоило президента, если бы "русский след" взяли не только подчиненные ему спецслужбы, но и члены конгресса, включая однопартийцев-республиканцев.

Трамп попытался разыграть "политический гамбит" и уволил своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Формально за то, что он не сообщил "подобающим образом" о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком, которые были еще до инаугурации. Однако этой жертвы оказалось недостаточно – скандал продолжал набирать обороты и бросал тень уже на всю деятельность президента. Провал в конгрессе принципиально важного для Трампа законопроекта в области здравоохранения лишь констатировал, что он столкнулся с жесткой оппозицией, которая может заблокировать всю его работу на посту главы государства.

© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Американские военные. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Nation рассказал, как США могут спровоцировать войну с Россией
Для многих мировых лидеров в такие моменты "палочкой-выручалочкой" бывает внешняя политика. Успехи на этом поприще могут поднять престиж как на международной арене, так и, что самое важное, внутри страны.

Для Трампа такой "палочкой" стала Сирия. В разгар битвы с конгрессом 4 апреля в мало кому известном до того городе Хан-Шейхун была совершена химическая атака – по крайней мере, именно так об этом заявила сирийская оппозиция, которая традиционно обвинила в преступлении официальный Дамаск и лично президента Башара Асада. Власти Сирии в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Случайно или нет, но буквально за несколько часов до этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, казалось бы, закрыл вопрос возможной смены Асада, ухода которого долго добивалась прежняя администрация США.

"Сейчас нет фундаментальной возможности смены режима в Сирии, которая была в прошлом… Мы бы выглядели глупо, не признавая политическую реальность, которая существует в Сирии", — сказал Спайсер, отметив, что какие-либо перемены в этой стране должны осуществлять ее граждане.

Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Иванка Трамп отрицает свою роль в решении об ударе по Сирии
Но после кадров с жертвами химатаки риторика президента и его команды резко поменялась. Как сообщалось, не в последнюю очередь благодаря дочери президента Иванке Трамп, которую сильно впечатлили новости про Сирию.

"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние… Мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", — сказал Трамп.

Позднее глава государства, известный тем, что за словом в карман не лезет, даже назвал своего сирийского коллегу "животным", а Спайсер сравнил его с Адольфом Гитлером. Правда, за такое сравнение пришлось покаяться перед американской аудиторией, которая пока не готова воспринимать сирийского лидера как абсолютное зло.

Трамп также констатировал, что после химатаки конфликт вышел "на совершенно новый уровень", а Асад "перешел многие границы".

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Косачев: Трамп продолжает повторять и множить ошибки своих предшественников
Стало ясно, что виновные уже назначены, и дожидаться какого-либо расследования событий в Сирии президент США не будет. Ответные действия последуют скоро и без предупреждения.

Так и произошло: 7 апреля с эсминцев США в Средиземном море был нанесен массированный удар ракетами "Томагавк" по авиабазе ВВС Сирии Шайрат, откуда, как уверяли в Белом доме, вылетали самолеты, совершившие химатаку. На аэродроме находились и российские военные, которых США предупредили об ударе, но всего за 15 минут. Жертв среди россиян удалось избежать, что не позволило ситуации выйти на "новый уровень", далекий от того, чтобы "поладить".

© Фото : аккаунт пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в TwitterСовещание у Дональда Трампа в момент удара по Сирии
© Фото : аккаунт пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в Twitter
Совещание у Дональда Трампа в момент удара по Сирии

Тупик вместо перезагрузки

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Сто дней Трампа: виляет ли хвост собакой
На фоне таких агрессивных действий сложно было ожидать какой-либо "перезагрузки" по итогам визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона 12 апреля. Впрочем, сам Трамп старательно избегает такого термина, который прочно ассоциируется с бывшим президентом США Бараком Обамой и его соперницей на выборах, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

"Мы либо поладим с Россией, либо нет", — не раз повторял Трамп уже после того, как стал президентом, и после того, как оказался под огнем "антироссийской" критики. От былых комплиментов вчерашнего кандидата в президенты не осталось и следа, но в Москве их и не ждали, предпочитая прагматично обсуждать накопившиеся проблемы.

Однако визит, в ходе которого Тиллерсон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, по большому счету завершился лишь сдержанными заявлениями о готовности к совместной работе.

"Текущее состояние дел во взаимоотношениях (РФ и США — ред.) находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится также на низкой точке", — констатировал Тиллерсон по итогам переговоров. Говоря компьютерным языком, отношения не "перезагружаются", а "зависли".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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"Ничего не решили". Тиллерсон подвел итоги визита в Москву
Намеком на какое-то новое практическое взаимодействие стало заявление российского министра о том, что стороны условились выделить специальных представителей с тем, чтобы "подробно, без каких-либо эмоций искусственных, обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации (Барака) Обамы".

Развития этой инициативы пока не последовало, что, очевидно, связано с сохраняющейся неопределенностью внешнеполитического курса новой администрации США. Команды в профильных ведомствах еще только формируются, да и на повестке дня у Белого дома есть пока более неотложные вопросы, чем вывод из тупика отношений с Россией.

Стоит отметить, что по информации источника в МИД РФ, почти все время на встрече в Москве было посвящено Сирии. Судя по итоговым заявлениям, стороны остались на прежних позициях. Тиллерсон призвал Россию повлиять на Асада, чтобы тот ушел. Лавров назвал обстрел авиабазы Шайрат "тревожащими действиями", призвав США не допускать этого в дальнейшем.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Эксперт не заметил сдвигов в отношениях РФ-США за 100 дней правления Трампа
Таким образом, если Трамп и хотел послать сигнал России путем военной акции, то он возымел обратный эффект. Вскоре после удара по сирийской базе Москва приостановила действие меморандума, который действовал между российскими и американскими военными о предотвращении конфликтов в этой стране.

Позднее в Пентагоне заявили, что канал для связи с российскими коллегами у них есть, но комментариев на эту тему больше не будет. Очевидно, лишний раз сообщать о контактах с Россией в США сейчас небезопасно.

Все это, впрочем, не помешало Трампу на следующий день после переговоров Москве написать в Twitter, что между США и Россией "все будет в порядке". "В свое время все образумятся, и наступит прочный мир!" — сказал президент.

Когда именно может наступить это время, пока не может сказать никто. Договоренности об отдельной встрече на высшем уровне по-прежнему нет, контакт Путина и Трампа может состояться в июле на саммите G20.

НАТО

Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35
О том, насколько "эффективным" был обстрел сирийской базы, говорит тот факт, что она возобновила свою деятельность уже на следующий день. На это обстоятельство сразу же обратили внимание оппозиционные Трампу СМИ в США. Однако президент ответил, что ракетный удар был лишь сигналом Асаду, чтобы тот не совершал "новых химических атак". "Мы не пойдем в Сирию", — заверил Трамп, который ранее критиковал Обаму за то, что США "увязли в болоте на Ближнем Востоке".

Разумеется, сигнал в виде "Томагавков" предназначался не только и не столько Асаду. Послание Трампа о том, что он может действовать быстро и решительно уловили, и почти единогласно поддержали как политические круги в США, так и традиционные союзники, прежде всего в НАТО.

Датские солдаты во время военных учений на военной базе в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Большой русский распил. О подготовке Европы к нашей агрессии
В ходе предвыборной кампании Трамп не раз называл Альянс "устаревшей организацией" и грозился сократить его финансирование со стороны США. Это вызывало серьезные опасения у членов блока, развеять которые должен был визит генсека Йенса Столтенберга в Вашингтон.

Однако еще накануне американский лидер дал понять, что радикально менять отношения с НАТО он не намерен. За день до приезда Столтенберга Трамп подписал акт о ратификации протокола о вступлении Черногории в Альянс. После переговоров стало известно, что президент США не будет отказываться от планов, принятых еще его предшественниками, в частности, по размещению сил НАТО в Восточной Европе. В обмен Трамп потребовал лишь выполнения всеми членами Альянса взятых на себя еще несколько лет назад обязательств в виде выделения на оборону 2% ВВП.

Китай

Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Американский адмирал назвал главные вызовы для США в АТР
Еще одного адресата сигналов Трампа многие эксперты увидели в лице Китая. В момент бомбардировки китайский лидер Си Цзиньпин находился в поместье президента США во Флориде, куда прибыл для переговоров по целому ряду сложных вопросов. Позднее Трамп, смакуя подробности, рассказал журналистам, что сообщил своему гостю об ударе по Сирии за десертом. Очевидно, что такая демонстрация силы должна была убедить руководство КНР идти на компромисс с США как по решению ядерной проблемы КНДР, так и по двусторонним экономическим проблемам.

Прошедшие переговоры Трамп описал в восторженных тонах, и вскоре Белый дом заявил о том, что на Пекин удалось повлиять: на прошедшем в СБ ООН голосовании по проекту резолюции по Сирии представитель Китая не стал применять право вето, как не раз это делал в прошлом. В итоге проект заблокировала Россия, что в США сочли ее "изоляцией в Совете безопасности ООН" и своей дипломатической победой.

Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang
Зачем Китаю авианосцы и почему это хорошая новость для нас
В МИД КНР однако указали, что не голосовали по документу, потому что "в некоторые пункты необходимо внести поправки", и предложили разработать новый проект.

О реальных успехах Трампа на китайском направлении пока сложно судить и по части решения других проблем.

С одной стороны КНДР в апреле, то есть уже после переговоров лидеров Китая и США, не проводила якобы запланированных ракетных и ядерных испытаний. Это в Вашингтоне считают результатом давления Пекина на Пхеньян.

С другой стороны, Трамп стал, по его же словам, "проявлять гибкость" в общении с Си Цзиньпином. Так, президент честно признался, что ради решения проблемы КНДР не будет называть Китай "валютным манипулятором" и предложил Пекину в обмен "гораздо лучшее торговое соглашение" с США. Правда, при этом он отметил, что США готовы решать проблему КНДР.

Кроме того, Трамп заявил, что не будет созваниваться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, чтобы "не возникли сложности" в отношениях с Китаем. Характерно, что до инаугурации такой звонок вызвал большой резонанс, поскольку шел вразрез с многолетней политикой Вашингтона.

КНДР

Как попытки Трампа надавить на КНДР отразятся на ситуации на Корейском полуострове?
Результаты
Как попытки Трампа надавить на КНДР отразятся на ситуации на Корейском полуострове?

  • 19.2%

    Конфликт между двумя Кореями разгорится с новой силой

  • 45.3%

    В противостояние на полуострове будут втянуты третьи страны

  • 3.2%

    Пхеньян станет сговорчивее

  • 32.3%

    Ничего не изменится
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Усилия на дипломатическом фронте президент попытался сочетать с мерами военного давления. Стоит отметить, что это традиционный способ ведения дел для США, которые следуют поговорке про то, что "хорошим словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто хорошим словом".

Под "хорошим словом" здесь стоит понимать весь набор противоречивых заявлений Трампа и администрации США в адрес КНДР и ее лидера Ким Чен Ына: от призывов вернуться за стол переговоров и решать проблемы мирным путем, до угрозы новых санкций и военных мер по защите "себя и союзников".

При этом Трамп не был бы Трампом, если бы все было предсказуемо. Объявляя о том, что к берегам Корейского полуострова направляется "армада" во главе с авианосцем "Карл Винсон", верховный главнокомандующий не предполагал, что корабль в тот момент следовал в противоположном направлении. Позднее Пентагон взял вину на себя за неверное информирование президента, авианосец нашелся, но осадочек, как говорится, остался. В глазах критиков Трамп вновь предстал героем поговорки "поспешишь – людей насмешишь".

Но кому сейчас точно не до смеха так это американским военным. Глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Гаррис признал, что с учетом взрывоопасной обстановки на Корейском полуострове есть риск военного конфликта между США и Китаем. И это в дополнение к повышенной военной активности КНР в Южно-Китайском море.

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
Выставил счет: Трамп потребовал от Сеула миллиард долларов за систему THAAD
Кроме того, развертывание противоракетной системы THAAD в Южной Корее только начинается, и других возможностей перехватить северокорейские ракеты у США сейчас в регионе нет – авианосцы такие задачи не решают.

Осознавая масштаб проблемы, Трамп накануне в интервью агентству Рейтер признался: "Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно… Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно".

Проблема КНДР, как и "преступление и наказание сирийского режима", на долгое время стала центральной для большинства американских и мировых СМИ. О "российском вмешательстве" успели подзабыть до такой степени, что лидер демократов в сенате Чак Шумер на этой неделе публично высказал неудовольствие медленными темпами расследования. Его быстро услышали, и уже в четверг стало известно, что в Пентагоне, где раньше служил Флинн, начато расследование его связей с Россией.

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
В США обещают, что Трамп не даст "психу" из КНДР угрожать США ракетами
Отвлекающие маневры Трампа сработали лишь на время. Но если ситуация будет развиваться по описанному им пессимистическому сценарию, то скоро всех гораздо больше будет волновать вопрос о том, какую кнопку нажмет президент США в Овальном кабинете помимо кнопки для вызова прислуги со стаканом "Кока-Колы".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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