NYT: в Госдепе хотят, чтобы постпред при ООН согласовывала свои выступления

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госдепартамент США хочет, чтобы постпред США при ООН Никки Хейли согласовывала тексты своих публичных выступлений с Вашингтоном для большей слаженности в американской внешней политике, пишет газета New York Times.

Как пишет издание, Хейли является одним из прямолинейных членов администрации президента США Дональда Трампа, которая высказывала свое мнение по таким ключевым вопросам внешней политики, как санкции в отношении РФ и удары по Сирии. Некоторые из ее высказываний, как отмечает New York Times, стали неожиданными для госдепа США.

Представители госдепартамента в настоящее время призывают помощников постпреда США при ООН сделать так, чтобы Вашингтон имел возможность ознакомиться с заявлениями Хейли перед ее публичными выступлениями. В черновике электронного письма, подготовленном госдепом, дипломаты призвали офис Хейли опираться на "стандартные блоки", разработанные департаментом, при подготовке выступлений.

Ее комментарии должны быть "согласованы с Вашингтоном, если они значительно отличаются от стандартных блоков, или если они касаются таких широко освещаемых вопросов, как Сирия, Иран, отношения между Израилем и Палестиной, или КНДР", говорится в письме, с которым ознакомилось издание.

Госдепартамент США, а также представительство США при ООН, пока не прокомментировали эту информацию.