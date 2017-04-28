Матвиенко предлагает не спешить с выводами о векторах внешней политики США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пока рано делать кардинальные выводы о векторах внешней политики нового президента США Дональда Трамп, команда его до конца ещё не сформирована, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер оценила нынешний уровень российско-американских отношений как "самый низкий за весь период новейшей истории". "Хуже, честно говоря, быть не может", — считает Матвиенко.
Она отметила при этом, что Россия "воспринимает сигналы", "слышит", что американская администрация также понимает необходимость выделения приоритетных вопросов, где интересы России и США близки.
"Первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона, его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, встреча с президентом России Владимиром Путиным показали, что в США над этим думают. Но говорить о чем-то конкретном пока рано", — подчеркнула Матвиенко.