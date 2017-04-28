Матвиенко предлагает не спешить с выводами о векторах внешней политики США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пока рано делать кардинальные выводы о векторах внешней политики нового президента США Дональда Трамп, команда его до конца ещё не сформирована, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"100 дней – недостаточный срок для того, чтобы можно было говорить о сформулированной внешней политике новой администрации президента Трампа — как в отношении России, так и в целом. Насколько я информирована, его команда полностью пока еще не сформирована. Поэтому, полагаю, нужно время для того, чтобы новая администрация сформулировала свои приоритеты, стратегические направления внешней политики. И лишь после этого делать кардинальные выводы", — сказала она в интервью РИА Новости.

Спикер оценила нынешний уровень российско-американских отношений как "самый низкий за весь период новейшей истории". "Хуже, честно говоря, быть не может", — считает Матвиенко.

Она отметила при этом, что Россия "воспринимает сигналы", "слышит", что американская администрация также понимает необходимость выделения приоритетных вопросов, где интересы России и США близки.

"Первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона, его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, встреча с президентом России Владимиром Путиным показали, что в США над этим думают. Но говорить о чем-то конкретном пока рано", — подчеркнула Матвиенко.